"Público no Dragão? Jogámos em ambientes muito difíceis e demos grandes respostas"

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, diz que é bom que o jogo com o FC Porto possa ter adeptos, mas nao acredita que isso favoreça os dragões.

Primeiro pensamento após o sorteio: "Gostaria de fazer um esclarecimento. Fizeram uma pergunta ao Sérgio com base em declarações atribuídas a mim que não correspondem à verdade, entendo que haja um problema de tradução, ou um frase retirada do contexto. Jamais disse que iríamos passar à próxima fase. Sempre disse que o Olympiacos tem todas as condições para passar, como Marselha e FC Porto, embora grande parte da Imprensa não atribua essa possibilidade, à parte da imprensa grega que conhece esta equipa. Há três equipas que vão lutar pelo apuramento e há uma equipa mais forte que é o candidato número um."

Projeção do jogo: "Jogo num cariz com o do Marselha, muito disputado e competitivo, se as duas equipas estiverem em condições normais, que é o que se verifica. O Olympiacos está bem e confiante, sabemos do real valor do FC Porto, tem uma excelente equipa, muito bem orientada, vamos ter um jogo de grande dificuldade."

O que espera do FC Porto: "Características muito próprias das equipas do Sérgio, agressiva e que sabe o que faz. As duas equipas sabem perfeitamente o que vão fazer. Se alterar o sistema para um 4x4x2 ou 4x3x3 sabemos como vamos atuar. Se jogar com três defesas também vamos saber o que temos de fazer. Em alguns períodos o FC Porto vai assumir o jogo e noutros momentos vamos ser nós. É sabermos tomar as melhores decisões."

Regresso do público será fator a favor do FC Porto? "Não vejo as coisas dessa perspetiva. Ainda bem que tem público. Estamos a precisar de adeptos para dar vida ao futebol. Futebol sem adeptos e sem paixão não faz sentido. Jogámos em ambientes muito difíceis, com 40 ou 60 mil pessoas e deram sempre grandes respostas, tenho um grupo de trabalho muito experiente e muito capaz."

Sérgio disse que a federação grega adiou o jogo do último fim de semana para proteger o Olympiacos: "Não houve proteção, houve descuido da federação grega, porque o PAOK jogou na quinta-feira e nós jogámos na terça. No sábado não podíamos jogar, as 72 horas não eram cumpridas para o PAOK, e o jogo não podia ser domingo porque nós jogamos na terça e as 72 horas também não seriam respeitada para nós.

O facto de termos esta semana é uma mais valia, de facto, mas não fizemos pré-época, jogadores a conta gotas, primeira semana que trabalhamos em conjunto, nunca o tínhamos feito. O facto de não jogarmos deu possibilidade de nos prepararmos melhor.

Bruma, Ba e Soudani: "Bruma está 'ok', os outros dois não estão connosco devido à covid-19."