PSP responde às críticas dos adeptos do Liverpool e justifica entrada tardia no Estádio da Luz

Adeptos do Liverpool queixaram-se de maus tratos por parte da polícia e de uma organização deficiente que levou ao atraso dos apoiantes da equipa inglesa no Estádio da Luz. A PSP respondeu, através de comunicado.

Depois de notícias veiculadas na imprensa inglesa que davam conta de queixas dos adeptos do Liverpool pela alegada força excessiva da polícia e pela desorganização na entrada dos apoiantes dos reds no Estádio da Luz, o Comando Metropolitano de Lisboa emitiu um comunicado em que explica que a "deslocação tardia dos adeptos visitantes exigiu a implementação de um dispositivo de ordem pública que, como habitualmente, pretende evitar o acesso descontrolado e elevada pressão junto aos pontos de controlo de bilhética e garantir que sejam realizados os procedimentos de segurança estabelecidos pelo clube organizador".

Segundo a organização, o dispositivo policial foi "reforçado" face "à pressão e força que os adeptos começaram a exercer" e o atraso dos referidos adeptos no recinto desportivo deveu-se também à "deslocação tardia" dos mesmos, motivada em alguns casos "pelo atraso na chegada dos voos" a Lisboa.

A PSP garante que a entrada dos adeptos do Liverpool no Estádio da Luz "seguiu os habituais procedimentos de segurança, adotados nos jogos nacionais e internacionais, e que apesar da chegada próxima do início do jogo, foram prontamente adotadas medidas para aumentar a capacidade de controlo e revista e desse modo permitir a entrada mais célere dos adeptos visitantes" e que "não foram registados incidentes entre adeptos".

Na noite de terça-feira, o Benfica recebeu o Liverpool na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os ingleses venceram por 3-1.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Comando Metropolitano de Lisboa, na sequência de notícias do desagrado sobre a forma como foram tratados os adeptos visitantes, no Jogo entre o Benfica e o Liverpool, realizado no passado dia 5 de abril, informa o seguinte:

1. A deslocação tardia dos adeptos visitantes para o estádio da Luz exigiu a implementação de um dispositivo de ordem pública que, como habitualmente, pretende evitar o acesso descontrolado e elevada pressão junto aos pontos de controlo de bilhética e garantir que sejam realizados os procedimentos de segurança estabelecidos pelo clube organizador;

2. Face à pressão e força que os adeptos começaram a exercer, o dispositivo policial foi reforçado assegurando, com as medidas necessárias, que a pressão destes adeptos não ultrapassasse a linha policial que limitava o acesso;

3. Por outro lado, para permitir um maior fluxo de adeptos nos pontos de revista, foi aumentado pelo clube organizador o número de assistentes de recinto dedicados àquela tarefa, e também colocadas várias linhas de Polícias naqueles pontos com a mesma função, procedimento que é adotado pela PSP em situações excecionais;

4. Não obstante a deslocação tardia dos adeptos, motivada em alguns casos pelo atraso na chegada de voos ao Aeroporto de Lisboa, a PSP colaborou com o clube organizador para mitigar a dificuldade acrescida no controlo do acesso dos adeptos ao interior do estádio, assegurando a realização dos procedimentos de segurança e garantindo a ordem pública sempre que necessário;

5. As medidas implementadas permitiram o aumento controlado da entrada de grande parte dos adeptos ainda antes do inicio do jogo, e o acesso dos restantes, já em número reduzido, nos primeiros 8 minutos de jogo;

6. Refere-se que a entrada dos adeptos do Liverpool no estádio da Luz seguiu os habituais procedimentos de segurança, adotados nos jogos nacionais e internacionais, e que apesar da chegada próxima do início do jogo, foram prontamente adotadas medidas para aumentar a capacidade de controlo e revista e desse modo permitir a entrada mais célere dos adeptos visitantes;

7. Salienta-se que durante o policiamento não foram registados incidentes entre adeptos.

A PSP reitera o apelo aos adeptos para que cheguem aos estádios com a antecedência necessária, que permita assegurar a realização dos habituais procedimentos de controlo e revista, bem como a entrada ordeira e atempada antes do início do jogo."