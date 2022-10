PSP detém nove adeptos do Marselha por incidente em estação de serviço da A1

A PSP identificou 50 indivíduos e apreendeu cinco armas brancas, haxixe e liamba, bem como artigos de pirotecnia.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta quarta-feira nove adeptos do Marselha, na operação ligada ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Sporting, em Alvalade, que terminou com uma vitória francesa por 2-0.

Em causa esteve "um incidente ocorrido numa estação de serviço na A1", que levou a PSP a abordar um autocarro e à identificação de "cerca de 50 indivíduos".

"Desta ação resultaram nove detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 41 anos, por serem suspeitos da prática dos crimes de dano qualificado, ameaça e coação, posse de produto estupefaciente e de engenhos pirotécnico", especificaram as autoridades.

A PSP apreendeu ainda cinco armas brancas, haxixe e liamba, bem como artigos de pirotecnia.

De igual modo, também foi apreendido o autocarro em que os adeptos franceses se deslocavam, por "infrações à Legislação Rodoviária".

Os detidos vão ser presentes na quinta-feira à Autoridade Judiciária, 2 na Comarca de Lisboa e 7 na Comarca de Santarém.

O Marselha venceu na casa do Sporting por 2-0, em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Os leões estão na terceira posição, com os mesmos seis pontos dos franceses, segundos, sendo que os ingleses do Tottenham lideram com sete pontos e os alemães do Eintracht Frankfurt estão em último, com quatro.