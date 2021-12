A opinião de Sydorchuk, jogador do Dínamo de Kiev.

Serhiy Sydorchuk, jogador do Dínamo de Kiev, vincou a esperança de deixar a Champions com um bom resultado, na antevisão ao jogo de quarta-feira.

"O Benfica não mudou em relação ao nosso primeiro jogo. Psicologicamente será um jogo mais difícil para o Benfica, fruto dos últimos resultados. Mas, tecnicamente, penso que não será uma desvantagem", começou por dizer.

Na retina do jogador ficou a magra derrota com o Bayern de Munique (2-1) no último jogo que fizeram na Liga dos Campeões, querendo por isso que a equipa mantenha o nível diante do Benfica.

"Jogámos com o Bayern Munique e o treinador pediu-nos para mostrar o nosso futebol e podermos desfrutar da Liga dos Campeões. Este é o momento ideal para defrontar o Benfica. Já analisámos o Benfica e sabemos o que podemos fazer para surpreender. Idealmente, espero que o Dínamo de Kiev jogue como se fosse contra o Bayern de Munique", concluiu.

O Dínamo de Kiev, último classificado do Grupo E da Liga dos Campeões, com um ponto, defronta esta quarta-feira no Estádio da Luz, às 20:00, o Benfica, terceiro, com cinco, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos, que será arbitrado pelo alemão Deniz Aytekin.