PSG vai levar mais de três mil adeptos para o Estádio da Luz

O Benfica recebe o PSG na quarta-feira, às 20h00, em jogo da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O jornal francês L'Équipe avança que o PSG vai contar com o apoio de 3.250 adeptos na visita ao Estádio da Luz, na quarta-feira, incluindo cerca de mil ultras.

É acrescentado que a partida, referente à terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, não inspira qualquer receio nas autoridades portuguesas e na UEFA, uma vez que não existe um histórico de antagonismo entre o Benfica e o campeão francês.

Águias e parisienses partilham a liderança do Grupo H, ambos com seis pontos, ao passo que a Juventus e os israelitas do Maccabi Haifa ainda não somaram qualquer ponto na prova.