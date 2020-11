PSG teve um dia para esquecer: perdeu no campo e precisou dos bombeiros

Dez jogadores ficaram presos no elevador antes do encontro com o Leipzig.

O PSG sofreu a segunda derrota na fase de grupos da Champions e a partida com o Leipzig não correu mal apenas no relvado. Antes do triunfo alemão por 2-1, vários jogadores do campeão francês ficaram presos no elevador do hotel onde ficaram hospedados.

Foram cerca de 50 minutos à espera que os bombeiros resolvessem a situação. De acordo com uma "storie" colocada no Instagram por Kurzawa, e depois apagada, Kimpembe, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Moise Kean, Dagba e Atil foram os azarados.

Quanto ao jogo, e depois da goleada por 5-0 sofrida em Manchester, o conjunto germânico voltou aos triunfos após um início muito complicado, com o argentino e ex-benfiquista Ángel Di María a inaugurar o marcador, aos seis minutos, e a falhar um penálti, aos 16.

Os gauleses, que se apresentaram na Alemanha sem Mbappé e Neymar, nem Icardi, Verratti, Draxler ou Bernat e voltaram a apresentar o internacional luso Danilo no centro da defesa, falharam o 0-2 e, em cima do intervalo, aos 42 minutos, sofreram a igualdade, selada pelo francês Christopher Nkunku.

Na segunda parte, aos 57 minutos, o sueco Emil Forsberg não imitou Di María e, de grande penalidade, selou a reviravolta, perante um PSG que ainda viu Gueye (69) e Kimpembe (90+5) serem expulsos, aumentando os problemas para a quarta jornada.

Com este resultado, o Leipzig juntou-se no primeiro lugar do Grupo H ao Manchester United, surpreendentemente derrotado no reduto do estreante Basaksehir por 2-1.