PSG em alerta: Mbappé é dúvida para o embate decisivo com o Real Madrid

Avançado francês sofreu lesão no treino desta segunda-feira, avança o Le Parisien.

Imprevisto na preparação do Paris Saint-Germain para o duelo decisivo de quarta-feira frente ao Real Madrid, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões: Kylian Mbappé sofreu uma lesão no treino desta segunda-feira e, de acordo com o jornal Le Parisien, é dúvida para o embate com os "merengues".

Segundo a publicação francesa, a estrela dos parisienses terá de realizar novos exames médicos para determinar a extensão da lesão, estando em risco a presença no encontro do Santiago Bernabéu.

Na primeira mão da eliminatória, recorde-se, foi Mbappé a decidir a partida (1-0), com um golo de antologia em cima do minuto 90, dando vantagem ao PSG.