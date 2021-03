PSG e Liverpool confirmaram vantagem da primeira mão e estão nos "quartos" da Champions

PSG e Liverpool juntam-se, assim, a Borussia Dortmund e FC Porto nos quartos de final da prova milionária.

PSG e Liverpool confirmaram esta quarta-feira o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, eliminando Barcelona e Leipzig, respetivamente, nos oitavos da prova milionária.

No Parque dos Príncipes, os parisienses capitalizaram a goleada aplicada aos catalães na primeira mão, em Camp Nou (4-1), e asseguraram a passagem com um empate 1-1, contando, para isso, com um inspirado Keylor Navas, autor de várias defesas importantes, e com a ajuda da trave, que evitou o golo de Sergiño Dest na primeira parte.

Pouco depois da infelicidade do lateral norte-americano, foram os franceses que se adiantaram no marcador, aos 30 minutos, através de Kylian Mbappé. O jovem avançado, autor de um hat-trick na primeira mão, converteu uma grande penalidade, a castigar falta, ainda que inadvertida, de Lenglet sobre Icardi.

O inevitável Lionel Messi repôs a igualdade, aos 37 minutos, com um grande pontapé de fora da área, só que tão depressa relançou as ténues esperanças do Barça como praticamente as extinguiu pouco depois, aos 45+3, ao revelar-se incapaz de bater Keylor Navas num penálti.

O astro argentino não falhava um castigo máximo na Liga dos Campeões desde fevereiro de 2015, também numa partida dos oitavos, diante do Manchester City, somando, desde então, oito penáltis convertidos com sucesso.

A repetição da reviravolta operada em 2017 não passou do papel e, desta feita, foi o PSG, finalista da época passada, a carimbar a qualificação para os quartos, numa partida em que os portugueses Danilo Pereira (PSG) e Francisco Trincão (Barcelona) foram lançados no decorrer da segunda parte.

Desde 2006/07 que o Barcelona não era eliminado nos oitavos de final da Champions, na altura sob o comando de Frank Rijkaard, tendo agora visto chegar ao fim uma série de 13 temporadas sempre a atingir os quartos, algo que nenhum outro clube alcançou na prova.

Por outro lado, será a segunda vez que a prova milionária estará privada, nos quartos de final, dos dois maiores nomes do futebol mundial: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A primeira ocorreu em 2004/05, quando Messi, pelo Barcelona, e Ronaldo, pelo Manchester United, caíram ambos nos oitavos, perante Chelsea e Milan, respetivamente.

Em Budapeste, o Liverpool repetiu a vitória de há três semanas sobre o Leipzig e superou os germânicos por 2-0, esquecendo, momentaneamente, o trajeto recente na Liga inglesa, na qual averbou seis derrotas nos últimos sete jogos.

O internacional luso Diogo Jota voltou a ser titular nos reds, mas foram os outros dois vértices do triângulo atacante, Mohamed Salah e Sadio Mané, que decidiram a partida, sendo que o avançado português assistiu o egípcio para o tento inaugural, aos 71 minutos, antes de o senegalês fixar o resultado, aos 74, após cruzamento de Divock Origi.

PSG e Liverpool juntam-se, assim, a Borussia Dortmund e FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de na terça-feira os alemães terem eliminado o Sevilha e os dragões terem deixado pelo caminho a Juventus, de Cristiano Ronaldo.

Na próxima semana realizam-se os restantes quatro encontros da segunda mão dos oitavos de final: Bayern de Munique-Lázio (4-1, na primeira mão), Chelsea-Atlético de Madrid (1-0), Real Madrid-Atalanta (1-0) e Manchester City-Borussia Monchengladbach (2-0).