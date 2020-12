PSG e Basaksehir exibiram mensagem contra o racismo antes do jogo

Os 22 jogadores entraram no Parc des Princes, palco do encontro, vestidos com uma camisola a repudiar o racismo.

Os futebolistas do PSG e do Basaksehir exibiram esta quarta-feira uma mensagem contra o racismo, antes do duelo da sexta e última jornada da Liga dos Campeões, interrompido devido a um episódio de alegado racismo do quarto árbitro.

Os 22 jogadores entraram no Parc des Princes, palco do encontro, vestidos com uma camisola a repudiar o racismo e o emblema de ambas as equipas, assim como a nova equipa de arbitragem, designada esta quarta-feira pela UEFA, liderada pelo holandês Danny Makkelie, em substituição do quarteto romeno.

As três equipas realizaram os exercícios de aquecimento com as camisolas e, posteriormente, também fizeram o habitual alinhamento, instantes antes do reinício, agendado para as 17h55 (hora de Lisboa).

O incidente ocorreu quando o quarto árbitro, o romeno Sebastian Costantin Coltescu, deu sinal ao árbitro principal, o compatriota Ovidiu Hategan, para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre Webo, tendo-se este queixado que Coltescu utilizou a expressão "negro", recusando-se a sair do campo.

Após vários minutos, o staff da equipa turca e os jogadores, seguidos pelos do PSG, decidiram abandonar o relvado, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0 e o presidente do clube turco, Göksel Gümüsdag, disse que os jogadores só voltariam hoje ao terreno de jogo se Coltescu não voltasse.