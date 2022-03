PSG arrasado: "É absolutamente vergonhoso, foram 11 segundos..."

Jamie Carragher não entende a quebra da equipa francesa no Santiago Bernabéu.

Elogios para o Real Madrid e fortes críticas para o PSG. Assim tem sido o rescaldo da segunda mão dos oitavos de final da Champions, na qual os merengues asseguraram a presença na fase seguinte.

Jamie Carragher, antigo defesa internacional inglês, que se notabilizou ao serviço do Liverpool, não entende como o PSG permitiu que a equipa de Carlo Ancelotti fizesse o terceiro golo instantes depois de sofrer o segundo.

"É absolutamente vergonhoso, foram 11 segundos... Se o Real Madrid estivesse a jogar com uma equipa de sub-15 ou infantil, isto não teria acontecido. Jogadores deste nível, que apenas têm de se esforçar e lugar. Claro que estavam numa situação difícil, depois de dois golos sofridos, mas acontecer isto depois da reposição de bola em jogo é absolutamente vergonhoso", apontou o comentador da CBS.

Depois do triunfo por 1-0 em casa, o PSG esteve em vantagem no Santiago Bernabéu, com um golo de Mbappé, mas consentiu três no segundo tempo, autoria de Benzema, despedindo-se assim da prova milionária.