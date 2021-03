Provocação de Haaland gerou polémica, mas há explicação e com uma lenda à mistura

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Confira a explicação para o sucedido, de acordo com o jornalista Juan Sebastien Perez.

O festejo de Erling Haaland após marcar o seu segundo golo, de penálti, depois de já ter falhado a conversão de um castigo máximo, durante o Borussia Dortmund-Sevilha, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e que terminou empatado 2-2, ditando o apuramento do clube alemão, gerou muita polémica.

O avançado norueguês dirigiu-se a Yassine Bono, guarda-redes dos espanhóis, gritando algo ao guardião em jeito de provocação. O gesto tornou-se viral, motivou várias críticas e, no final, Haaland foi questionado sobre o mesmo.

"Não quero dizer o que disse, porque não sei o que significa, mas disse-lhe o mesmo que ele me disse quando falhei o primeiro penálti", explicou.

Pelo que pode ouvir-se em vários vídeos, o que Bono terá gritado para Haaland foi "Kirikocho" e, de acordo com o jornalista Juan Sebastien Perez, tudo pode ser explicado com uma lenda do futebol mundial.

Kirikocho era um grande adepto dos argentinos do Estudiantes de la Plata, tendo acompanhado a equipa nas décadas de 60, 70 e 80, nomeadamente durante muitos treinos.

No entanto, sempre que o referido adepto assistia a um treino, algum jogador se lesionava, pelo que Carlos Bilardo, o treinador do Estudiantes na altura, muito supersticioso, terá utilizado esta situação a seu favor, pedindo a Kirikocho que recebesse sempre as equipas adversárias em dia de jogo.

A verdade, segundo reza a lenda e de acordo com o jornalista acima referido, é que a partir daí o Estudiantes começou a ganhar quase todos os jogos, sem lesões, tendo-se sagrado campeão em 1982 e com apenas um jogo perdido... no qual Kirikocho não pôde receber os rivais.