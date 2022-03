Presidente do PSG de cabeça perdida em Madrid e com ameaças pelo meio

Imprensa espanhola dá conta da postura de Nasser Al-Khelaifi após o adeus do PSG à Champions.

Agastado com a eliminação na Liga dos Campeões, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, deixou a tribuna no final do jogo e encaminhou-se para o balneário da equipa de arbitragem, em protesto com a alegada falta por assinalar sobre Donnarumma no lance que motivou o 1-1.

Segundo a imprensa espanhola, o dirigente equivocou-se e dirigiu-se, perturbado, à sala de Mejía Dávila, ex-juiz e delegado do Real Madrid.

O árbitro Danny Makkelie, dos Países Baixos, sempre de acordo com a imprensa espanhola, terá relatado o incidente deste modo: "O presidente e o diretor técnico do PSG "mostraram um comportamento agressivo e tentaram entrar no balneário dos árbitros. Quando este lhes pediu para saírem, bloquearam a porta e o presidente golpeou deliberadamente a bandeirinha de um dos assistentes, acabando por parti-la".

É ainda noticiado que um funcionário do Real Madrid terá filmado o incidente com um telemóvel, tendo sido ameaçado por Al-Khelaifi: "Vou matar-te".

Um hat trick de Karim Benzema em Madrid permitiu ao Real virar uma eliminatória que chegou a parecer perdida e colocar os merengues nos "quartos" da Liga dos Campeões de futebol, à custa do Paris Saint-Germain. Os franceses tinham ganho por 1-0 em Paris, mas perderam 3-1 no Santiago Bernabéu.