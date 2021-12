Presidente do Barcelona muito confiante no apuramento na Champions: "Clube tem tradição"

Joan Laporta mostrou-se confiante no apuramento da sua equipa esta quarta-feira.

Ao mesmo momento em que o Benfica vai estar a jogar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões com o Dínamo Kiev, no estádio da Luz, o Barcelona terá a missão de defrontar o Bayern, em Munique. Apenas um dos dois, catalães ou encarnados, poderá juntar-se aos alemães na próxima fase da competição. Joan Laporta, presidente do Barcelona, acredita que a vaga ficará com a sua equipa.

"Vi rostos de grande concentração nos jogadores, com trabalho de motivação. Acho que os jogadores vão vencer e que nós vamos passar", afirmou o presidente em declaração ao Mundo Deportivo, antes do almoço oficial com a cúpula do Bayern esta tarde em Munique.

"O Barça é um clube que tem tradição e uma história de muitos anos a participar na Liga dos Campeões e queremos passar. Sabemos que todos têm vontade de passar. É um daqueles jogos em que se tem de mostrar o orgulho e mostrar o que se é. Estou muito confiante que hoje, com condições meteorológicas inadequadas mas sem isso ser uma desculpa, o Barça vai mostrar o orgulho com dignidade", acrescentou.

O Barcelona é o segundo classificado do Grupo E com sete pontos, mais dois do que o Benfica. Para se apurarem, os encarnados precisam vencer o Dínamo Kiev, já eliminado, e esperar que a equipa catalã não vença os alemães na Arena de Munique. O Bayern, com 15 pontos, já está apurado como líder do grupo.