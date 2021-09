Presidente do Barcelona foi ao balneário e um pormenor é destacado em Espanha

Laporta falou aos jogadores sem a presença dele. Aliás, nem mencionou o nome do treinador.

O Barcelona está em choque com a pesada derrota (3-0) sofrida em casa do Benfica, na segunda jornada da Champions, os mesmos números com que tinha sido batido em Camp Nou pelo Bayern. Após o duelo da Luz, Joan Laporta, presidente do clube catalão, deslocou-se ao balneário, onde, sem a presença de Koeman, tentou elevar o ânimo das tropas e garantir que tem um projeto para reerguer o Barça.

Este é, em traços gerais, o resumo dos minutos que se seguiram ao descalabro, trazido a público pela imprensa espanhola, que refere ainda um outro pormenor. Em algum momento Laporta mencionou o nome do treinador neerlandês, sendo isto entendido, por exemplo pelo "As", de que presidente e técnico estão cada vez mais distantes.

A mudança no comando técnico é uma solução que tem sido mencionada já há algum tempo, mas em Espanha asseguram que o clube não irá tomar qualquer decisão a quente, ainda com o desaire em Lisboa bem fresco na memória. Seja como for, alguns candidatos ao cargo são já destacados pela imprensa espanhola.