Pote, Ronaldo e mais dois craques: eis os nomeados para jogador da semana da Champions

Ambos os internacionais portugueses bisaram nos respetivos jogos de Sporting e Manchester United

São jogadores portugueses, brilharam nos dois dias de Liga dos Campeões e estão nomeados para jogador da semana na competição. Pote e Cristiano Ronaldo foram premiados pela UEFA.

O jogador do Sporting bisou na goleada por 4-0 diante do Besiktas, enquanto Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo para o Manchester United conquistar pontos. Neste caso, um, no terreno da Atalanta, depois de mais dois golos.

Dybala, que também bisou contra o Zenit, e Lewandowski, que fez três golos diante do Benfica, são os outros nomeados.