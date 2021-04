Portugal poderá ter três equipas na fase de grupos da nova Champions

Quinto lugar no ranking da UEFA dará acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões a três equipas. Portugal terá de manter vantagem sobre a França nas duas próximas épocas.

O Comité de Competições da UEFA reúne-se esta sexta-feira para aprovar as alterações ao formato da Liga dos Campeões para o ciclo 2024-27.

O referido comité, o mais importante depois do Comité Executivo do organismo que tutela o futebol europeu, é presidido por Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e tem como vice-presidente David Gill, ex-dirigente do Manchester United, responsável pela contratação de Cristiano Ronaldo, em 2003.

Além de todas as alterações ao formato já divulgadas pelo diário espanhol Marca, O JOGO sabe que estão em agenda mudanças no número de equipas apuradas diretamente para a fase de grupos por cada país. Neste momento, o quinto posicionado do ranking da UEFA - a França - apura duas equipas diretamente para a fase de grupos e uma para a terceira pré-eliminatória.

No novo quadro, o ranking a ter em conta para o acesso à edição 2024/25 da Champions será aquele que vigorar no final de 2022/23. Ou seja, contarão as épocas 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Acontece que, visando a contabilidade das três épocas já decorridas desse "agrupamento", Portugal está à frente da França.

Se mantiver esse posicionamento no final de 2022/23 - o quinto lugar do ranking da UEFA - Portugal terá direito a contar com três equipas na fase de grupos de forma direta. Isto se, sublinhe-se, não for ultrapassado pela França nas próximas duas épocas.

De referir ainda que o novo formato da Champions pretende afastar a hipótese de criação de uma Superliga Europeia até, pelo menos, 2030.