Pochettino: "Temos grandes jogadores, mas Messi é o melhor do mundo"

O técnico do Paris Saint-Germain e Neymar fizeram a antevisão do encontro de amanhã frente ao Real Madrid, relativo à segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã diante do Real Madrid, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino, questionado sobre se Mbappé era, atualmente, o melhor jogador do mundo, foi perentório. "Temos grandes jogadores, que aspiram a ser os melhores, mas Messi é o melhor do mundo, com sete Bolas de Ouro. O momento de forma de Kylian [Mbappé]fala por si. Está entre os melhores e tem sido dos que mais tem brilhado", referiu.

O treinador argentino também abordou a lesão contraída pelo internacional francês no treino dos parisienses. "[Mbappé] vive numa convulsão intensa e exagerada, mas está bem. No momento da entrada - de Idrissa Gueye -, ele gritou e estava com dores. Duas horas depois, já conseguia andar", comunicou.

Em relação ao embate decisivo contra os merengues, Pochettino salientou o respeito que tem pelo conjunto da capital espanhola, mas afastou qualquer receio pela história que os 'blancos' têm na competição. "Respeitamos o Real Madrid e os seus jogadores. Não é por acaso que o clube tem 13 Ligas dos Campeões. Contudo, não temos medo. Sabemos que o jogo vai ser exigente e, por isso, temos de ser sérios. Esta é a competição onde todos querem estar e nós pretendemos apurar-nos para os quartos de final".