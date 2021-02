Pochettino não embandeira em arco com vitória folgada em Camp Nou: "Eliminatória resolve-se em Paris"

Técnico do PSG recusou-se a antecipar um desfecho favorável nos oitavos de final da Liga dos Campeões ante o Barcelona e rendeu-se ao nível exibicional de Mbappé

Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, apesar de se declarar "muito contente" com o triunfo expressivo sobre o Barcelona (1-4), alcançado esta terça-feira, lançou um apelo para que a formação parisiense não subestime o adversário culé.

"Fizemos um excelente jogo mas sabemos que isto são 180 minutos. Estamos muito contentes com o resultado mas, como disse antes, a eliminatória só se resolve em Paris, onde teremos de jogar com a mesma intensidade. (...) Por vezes acontecem estes acidentes no futebol, umas vezes caem para o teu lado, outras não. (...) Dentro de três semanas teremos que provar que merecemos estar na fase seguinte ", afirmou o técnico argentino.

Acerca da tremenda exibição do avançado Kylian Mbappé, que marcou três golos ao Barcelona (igualou o feito de Shevchenko, datado de 1997), Mauricio Pochettino elogiou o rendimento em frente à baliza do pupilo francês e o compromisso tido no relvado de Camp Nou.

"Para além dos três golos [que marcou], que são brilhantes, mostrou o seu envolvimento e empenho na defesa. É um dos melhores do mundo", considerou o treinador sul-americano do PSG.

A equipa parisiense voltará a medir forças com o Barcelona em 10 de março, num jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em França. O PSG detém agora uma vantagem de três golos, ao vencer por 4-1, em ​​​​​​​Camp Nou.