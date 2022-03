Pochettino diz que eliminação do PSG em Madrid é "fácil" de explicar: "Houve uma falta..."

Treinador da equipa parisiense atribuiu a saída nos "oitavos" da Liga dos Campeões à falta que, na sua perspetiva, ficou por assinalar sobre Donnarumma no lance que originou o 1-1, que recolocou o Real Madrid com esperança no apuramento. Golo do empate, salienta o argentino, alterou por completo o rumo dos acontecimentos

Críticas à arbitragem: "É fácil explicar o que aconteceu. Houve uma falta em Donnarumma [n.d.r.: treinador refere-se ao lance do 1-1 de Benzema] para o primeiro golo e isso mudou tudo. É difícil não falar sobre este grande erro de arbitragem, que não compreendo e que não vou perdoar. Não percebo porque é que o árbitro não utilizou o VAR."

Mudança de ambiente e estado de espírito: "A partir desse momento, tudo mudou no estádio, os nossos jogadores ficaram zangados, mesmo que tenhamos de admitir que cometemos erros. Mas quando a emoção se envolve, o futebol muda completamente. Estou muito zangado e frustrado com esta situação. Isto é a pior coisa que nos poderia ter acontecido. Perdemos o jogo em dez minutos. Para mim a ação de Benzema sobre Donnarumma é falta e mudou tudo."