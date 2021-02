Pirlo recorda derrota com o FC Porto, desmente puxão de orelhas, mas admite: "Levantei a voz"

Treinador da Juventus voltou a abordar o duelo da Liga dos Campeões, no Dragão.

A Juventus regressa esta segunda-feira à ação frente ao Crotone (19h45), ainda com a derrota (2-1) frente ao FC Porto bem fresca na memória. Andrea Pirlo, treinador da equipa de Turim, acredita que o campeão italiano em título vai dar a volta por cima, mas admite que passou um mau bocado no encontro da Champions.

""Levantei a voz ao intervalo porque não gostei do início do jogo. Não reagimos ao erro que deu o primeiro golo", afirmou, sobre o lance de Taremi. "No início da segunda parte tivemos um apagão de 10 segundos que causou o segundo", lembrou, sobre um lance em que Marega deu o 2-0 ao FC Porto.

"Sabemos que temos de melhorar. Não é preciso intervir quando se sabe o que se fez mal, mas sim quando se pensa erradamente que se fez algo bom", vincou.

A imprensa italiana deu conta do desagrado da estrutura com a exibição, mas Pirlo desmentiu um puxão de orelhas por parte de Andrea Agnelli. ""Falamos com o presidente em todos os jogos, ele esteve connosco no Porto e tivemos a oportunidade de falar com ele. Mas não, ele não interveio durante a semana, porque não houve necessidade. Temos consciência que fizemos um péssimo jogo", garantiu.

"Vínhamos de 11 vitórias em 13 jogos, era normal que mais cedo ou mais tarde houvesse um revés. Com 15 jogos em 40 dias, a clareza diminui, há lesões e nem sempre é fácil ter a mesma atitude. Sabíamos que seria uma época como esta, mas vamos tentar atingir os nossos objetivos", rematou o técnico.