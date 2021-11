Pioli elogia o FC Porto: "Jogadores ofensivos de grande técnica e velocidade"

Declarações do treinador do Milan na antevisão ao jogo com o FC Porto.

Jogo do Dragão: "O FC Porto foi agressivo e não conseguíssemos controlar a bola com segurança. Perdemos o jogo porque não sabíamos como controlá-lo. Movemo-nos mal e não evitámos a pressão deles É uma fase que certamente teremos que desenvolver melhor amanhã [quarta-feira]."

O que espera do FC Porto: "Não sei ao certo como vão jogar, mas terão os seus princípios habituais. Estão muito bem organizados, têm jogadores ofensivos de grande técnica e velocidade. Temos de ser positivos e perigosos, pois temos a capacidade para fazer o golo."

Gestão: "Não nos podemos nos dar ao luxo de pensar em outra coisa. É um jogo fundamental e não podemos errar. Temos um jogo para corrigir os erros cometidos anteriormente."

Ainda a arbitragem do jogo de Roma: "Acredito numa coisa: vencemos em Roma porque jogámos melhor do que eles e perdemos no Porto porque os adversários foram melhores do que nós."

Contas: "Podemos estar aqui a dizer que merecíamos mais, mas a realidade é que temos este jogo para dar tudo. No jogo lá [no Estádio do Dragão], falhámos. Não temos muito tempo para preparar este jogo, mas será suficiente."