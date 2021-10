Pioli e a visita ao Dragão: "Vamos enfrentar um adversário sólido, de ataque rápido..."

Declarações do treinador do Milan, proferidas esta segunda-feira, em projeção ao duelo com o FC Porto, relativo à terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões

Espera um jogo mais físico ou mais técnico no Dragão? "Ambos. Vamos enfrentar um adversário sólido, compacto, com jogadores de ataque rápido, um treinador preparado e uma equipa preparada. Será um jogo que apresentará as dificuldades próprias de jogos de alto nível. Cada jogo tem a sua preparação, cada adversário é diferente. Estudámos bem o Porto, preparámos a nossa estratégia e espero que dê frutos."

Ibrahimovic e Bennacer estão em condições para jogar? "O Zlatan está melhor. Poderá ter mais tempo de jogo, mas julgo que não será muito mais. O Bennacer está pronto para jogar amanhã."

Krunic pode jogar atrás do avançado? "Sim, ele e Maldini estão a lutar pela titularidade. O Rade [Krunic] entrou bem contra o Verona. Quando há uma lesão demora um pouco até voltar a 100%, mas precisa de jogar para isso. O Rade está bem. Pode jogar de início ou entrar durante o jogo."

Como olha para o embate Pepe/Ibrahimovic? "São dois jogadores temperamentais. Para nós é importante ter o Zlatan bem. Ele está bem, está a fazer tudo para estar à disposição, a 100 por cento, e está pronto para enfrentar qualquer defesa."

Que jogador do FC Porto exige mais atenção? "É uma equipa completa, compacta. Se tiver que destacar um nome, é o [Luís] Díaz, o colombiano. Foi quem me impressionou mais pela qualidade e velocidade que tem. Vamos tê-lo em consideração na nossa fase defensiva."

Falta para o Milan ser novamente um colosso europeu: "Há um longo caminho a fazer para voltar à grandeza, ainda faltam algumas coisas para esse patamar, mas estamos no caminho certo. Ainda há muitos passos a serem superados, como o de amanhã. Os jogadores têm a mentalidade certa e a equipa quer, finalmente, alcançar um resultado positivo na Liga dos Campeões."

O que trabalhou mais para ter melhores resultados na Champions? "Temos de manter a lucidez e a concentração ao longo do jogo. Nos primeiros dois jogos [contra Liverpool e Atlético] pagámos pelos pequenos detalhes. Perdemos os dois primeiros jogos devido a alguma desatenção na fase defensiva."