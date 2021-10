Pioli fala de Pepe e diz: "Ibrahimovic está a fazer tudo para estar à disposição"

Declarações do treinador do Milan, proferidas esta segunda-feira, em projeção ao duelo com o FC Porto, relativo à terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões

Como olha para o embate Pepe/Ibrahimovic? "São dois jogadores temperamentais. Para nós é importante ter o Zlatan bem. Ele está bem, está a fazer tudo para estar à disposição, a 100 por cento, e está pronto para enfrentar qualquer defesa."

O que trabalhou mais para ter melhores resultados na Champions? "Temos de manter a lucidez e a concentração ao longo do jogo. Nos primeiros dois jogos [contra Liverpool e Atlético] pagámos pelos pequenos detalhes. Perdemos os dois primeiros jogos devido a alguma desatenção na fase defensiva."

Qual a sua relação com os jogadores? "O nosso trabalho é mútuo: procuro fazê-los melhorar e dar-lhes tudo para que assim seja. Procuro prepará-los da melhor forma possível, depois são eles e as suas atitudes que fazem a diferença. Temos de crescer juntos".