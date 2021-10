Pioli admite desinspiração no Dragão: "Fizemos muito pouco"

Declarações do treinador do AC Milan, no final do encontro com o FC Porto (1-0)

Jogo: "Fizemos muito pouco, sobretudo na gestão de bola, muito imprecisos, muitas bolas perdidas. Estivemos menos compactos."

Adversário mais forte: "O FC Porto venceu com mérito. O FC Porto é forte, encontrámos muitas dificuldades."

Erros: "Quando não estás ao melhor nível nesta competição, arriscas perder. Cometemos muitos erros, jogámos num ritmo diferente do FC Porto."

Forma física: "Alguns jogadores vão demorar algum tempo a recuperar a melhor forma."