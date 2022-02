Peter Crouch brinca com marca atingida por Salah: "Era o recorde que ele queria"

Salah passou a ser o segundo jogador na história a marcar ao Milan e ao Inter na mesma temporada da Liga dos Campeões. O primeiro a consegui-lo foi Peter Crouch, que brincou com a estatística.

Mohamed Salah marcou ao Milan na fase de grupos da Liga dos Campeões e, na quarta-feira, também faturou diante do Inter, nos oitavos de final. O egípcio passou, assim, a ser o segundo jogador na história a fazer golo aos dois clubes de Milão na mesma edição da prova milionária.

Uma estatística curiosa, mas pouco importante para o jogador do Liverpool, certamente. Tanto que Peter Crouch, o primeiro futebolista a atingir este feito que foi agora igualado, até ironizou, através das redes sociais.

"Este era o recorde que ele queria. Muito bem, Salah. Deves estar orgulhoso", escreveu o antigo avançado, no Twitter. A "proeza" do inglês foi conseguida ao serviço do Tottenham em 2010/11.