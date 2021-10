Pepe e Ibrahimovic reencontram-se: da última vez protagonizaram um duelo "quentinho"

Pepe e Ibrahimovic são os únicos "centenários" na Champions das duas equipas. Dois temperamentais num embate que pode ser "quentinho". O sueco não deve ser titular, mas o treinador do Milan garantiu-lhe minutos no reencontro com o central portista, a quem só ganhou uma vez. Há mais de oito anos que não se cruzam em campo

Um já é quarentão, o outro para lá caminha e esta noite têm encontro marcado no Dragão, se não for de início, porque Ibrahimovic (40) não está em condições de fazer 90", numa fase mais adiantada da partida.

O sueco do Milan, tal como Pepe (38), está entre os (apenas) 11 jogadores no ativo que já ultrapassaram a centena de jogos na Liga dos Campeões. Antevê-se um duelo "quentinho" de titãs, não só pela larga experiência, mas também pelos feitios e uso do físico na disputa dos lances.