Pedro Martins e uma vantagem do Olympiacos na Champions: "Por si só não é suficiente"

Técnico do Olympiacos, rival na Champions, lembra que conhece bem o futebol português

Pedro Martins deu na sexta-feira a opinião sobre o sorteio da Liga dos Campeões que colocou o Olympiacos no caminho do FC Porto. Aliás, este é um grupo com três treinadores portugueses (o outro é André Villas-Boas, do Marselha).

"Vai ser duro, mas engraçado e interessante analisá-los e jogar contra eles, porque entretanto muita coisa evoluiu da minha e da parte deles", comentou. "Conheço bem o futebol português, conheço bem o FC Porto e o Sérgio Conceição, que é um grande treinador, como o André [Villas-Boas] é, ele que tem tido grande sucesso no estrangeiro. É uma vantagem para nós, mas por si só não é suficiente, temos que fazer o trabalho de casa mediante os adversários que tempos", explicou.

Para o treinador português, o Grupo C será muito equilibrado abaixo do Manchester City.

"Há, de facto, uma grande equipa entre quatro boas. O City é a mais poderosa a todos os níveis. É a equipa que vejo com mais capacidade para atingir o primeiro lugar. Depois, há três com capacidade. Se calhar não temos o orçamento de outras, mas temos jogadores com qualidade e experiência de Liga dos Campeões, o clube também tem muita. O FC Porto tem uma excelente equipa, muito prestígio na Champions e há dois anos atingiu os quartos de final. Mesmo assim, repito, vai ser um luta renhida, muito acesa. A equipa que ficará em segundo será a que se apresentar melhor entre outubro e dezembro", analisou.