Pedro Martins: a equipa "claramente mais forte" e o sentimento por visitar o Porto

Treinador do Olympiacos desejou uma viagem a Portugal e a verdade é que o mesmo se vai concretizar, para defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões.

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, admitiu esta quinta-feira estar "contente" por defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões e considerou o Manchester City o rival "mais forte" do grupo C, que inclui ainda o Marselha.

"Já tinha dito antes do sorteio que gostaria de voltar a Portugal e fico contente por visitar o Porto. O Manchester City é claramente a equipa mais forte no grupo, por isso, as outras equipas vão lutar pelo segundo lugar", disse, em curta nota no site oficial do campeão grego.

Pedro Martins tem na equipa os compatriotas José Sá, que já alinhou no FC Porto, Rúben Semedo, Pêpê e Cafu.

O sorteio realizado esta quinta-feira ditou o reencontro de três treinadores portugueses, já que Sérgio Conceição orienta o FC Porto e André Villas-Boas os franceses do Marselha, enquanto os ingleses do Manchester City são liderados pelo espanhol Pep Guardiola.

A fase de grupos da 'champios' realiza-se em 20 e 21 de outubro (primeira jornada), 27 e 28 de outubro (segunda), 03 e 04 de novembro (terceira), 24 e 25 de novembro (quarta), 01 e 02 de dezembro (quinta) e 08 e 09 de dezembro (sexta e última).