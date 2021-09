Barcelona: Pedri e Alba já treinaram, mas só um vai viajar até Lisboa

Conhecida a lista de convocados do Barcelona para o encontro com o Benfica

Sendo duas peças importantes no xadrez de Ronald Koeman, Pedri e Jordi Alba treinaram nos últimos dois dias com a restante equipa do Barcelona, mas só o mais jovem vai viajar para Lisboa e vai estar disponível para defrontar o Benfica.

Na lista de convocados do técnico holandês, para além da ausência de Alba, que ainda não está, pelos vistos, a 100%, destaca-se o regresso de Sergi Roberto, ausente da partida com o Levante devido a uma gastroenterite.

Lista de convocados: Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña; Dest, Piqué, Araujo, Lenglet, Sergi Roberto, Mingueza, Umtiti, Eric García; Busquets, Riqui Puig, Demir, Frenkie de Jong, Nico González, Gavi; Memphis Depay, Ansu Fati, Coutinho, Pedri e de Jong.