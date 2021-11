"Parecia que o árbitro queria um autógrafo do Neymar", acusa treinador do Leipzig

A arbitragem de Andreas Ekberg foi muito criticada pelo treinador do Leipzig, Jesse Marsch.

Jesse Marsch, treinador do Leipzig, acusou o árbitro do jogo com o PSG, Andreas Ekberg, de "querer um autógrafo do Neymar". O técnico da equipa alemã sentiu-se prejudicado pela arbitragem após o empate (2-2) na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Estava zangado com a atuação do árbitro desde o primeiro minuto. Já estou habituado a ver os grandes clubes a serem demasiado respeitados pelos árbitros, em detrimento dos mais pequenos. Portanto, ou me sinto aqui e deixo passar ou digo o que penso e tento obter mais respeito da parte dos árbitros. Em muitos momentos, parecia que o árbitro queria um autógrafo do Neymar depois do jogo. Sei que o PSG tem muitos craques, mas deixem-nos ter um jogo normal onde as decisões sejam justas. Até no segundo penálti, que foi claríssimo, o foi preciso ir ao VAR confirmar", criticou Marsch.

Com este resultado, o Leipzig ficou afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões.