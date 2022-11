Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Em entrevista ao site do clube alemão, avançado português havia apostado numa vitória do Eintracht, por 2-1, em Alvalade.

Gonçalo Paciência trocou o Eintracht Frankfurt pelo Celta de Vigo no mercado de transferências de verão, após quatro épocas de ligação ao clube alemão, tendo somado um empréstimo pelo meio, ao Schalke 04, em 2020/21.

Antes do jogo decisivo na fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Sporting, o Frankfurt convidou o avançado português a antever a partida. Curiosamente, Paciência "apostou" no resultado que acabou por se verificar:

"Penso que o Eintracht vai ganhar por 2-1", havia dito em declarações ao site oficial do emblema alemão.