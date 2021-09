Menosprezou o Sheriff e teve resposta: "Feliz por destruir o mundo perfeito dele"

Moldavos surpreenderam o Real Madrid, no Bernabéu, por 1-2

A Liga dos Campeões é uma prova para os grandes clubes europeus brilharem, mas não só. Aqui e ali, as surpresas aparecem, como a do Sheriff, que bateu de forma surpreendente o Real Madrid, no Bernabéu, chegando às duas vitórias na estreia e à liderança do grupo.

Dirk Kuyt, na altura do sorteio, referiu que os moldavos não tinham grande coisa para oferecer a esta prova, mas, no final do jogo, convidado a comentar as palavras do antigo jogador, Yuriy Vernydub não se fez rogado.

"Foi um grande jogador, Dirk Kuyt, que disse que não há lugar na Liga dos Campeões para o Sheriff. Estou muito feliz por destruir o mundo perfeito dele", afirmou, em conferência de imprensa.