"Palavras de Salah? É depreciar o símbolo do Real Madrid, os jogadores..."

Jogador do Liverpool disse que preferia o Real Madrid na final da Champions, o que veio a acontecer.

Fede Varela, médio uruguaio do Real Madrid, falou sobre a final da Liga dos Campeões com o Liverpool, marcada para as 20h00 do próximo sábado, e comentou as palavras de Salah. A estrela dos "reds" afirmou que preferia o recém-consagrado campeão espanhol no decisivo jogo, ao invés do Manchester City.

"Obviamente que estas são palavras que todos podem tomar como quiserem. Sou um rival e é como depreciar o símbolo do Real Madrid, os jogadores... Tudo o que temos de fazer é dar o nosso melhor, tentar mostrar porque estamos na final e esperar que possamos dar aos adeptos e ao Real Madrid outro troféu", afirmou Valverde, em entrevista ao "Club del Deportista".

O jogador de 23 anos falou ainda da sensação de disputar pela primeira vez a final da mais importante prova de clubes. "No início pensas que nunca imaginaste jogar numa final como esta. No outro dia estava com alguns amigos e estávamos a falar da final Liverpool-Milan que assisti com os meus pais e agora é a minha vez de jogar uma final. O meu sonho era jogar pelo Real Madrid, mas nunca pensei em jogar numa final da Liga dos Campeões", comentou.

Valverde concluiu a formação no Real Madrid e cumpre a quarta temporada na equipa principal, após um empréstimo ao Deportivo.