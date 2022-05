Alguns adeptos do Real Madrid saíram do Santiago Bernabéu mais cedo e não assistiram à "remontada" frente ao Manchester City. O El Chiringuito chegou à fala com um pai e uma filha que, já no exterior do estádio, se aperceberam do golo de Rodrygo (2-1) que igualou a eliminatória. Depois, ainda tentaram reentrar. Veja o vídeo.