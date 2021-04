Os convocados do Chelsea para o jogo decisivo com o FC Porto

Thomas Tuchel repete a lista de eleitos do primeiro encontro.

Os ingleses do Chelsea repetiram a convocatória do desafio da primeira mão para o reencontro com o FC Porto, na terça-feira, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O treinador alemão Thomas Tuchel chamou os 23 atletas presentes no triunfo da última quarta-feira (2-0), com golos de Mason Mount e Ben Chilwell, prescindindo dos jovens Billy Gilmour, Faustino Anjorin, Lewis Bate, Henry Lawrence e Karlo Zieger por opção técnica.

O defesa dinamarquês Andreas Christensen integrou a comitiva que aterrou na manhã desta segunda-feira na cidade espanhola de Sevilha, após ter sofrido uma lesão muscular e falhado a goleada no terreno do Crystal Palace (4-1), no sábado, da 31.ª jornada da Liga inglesa.

O central cumpriu os 90 minutos no primeiro embate com o FC Porto no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, onde os "blues" vão realizar o treino de adaptação a partir das 19h30 locais (18h30 em Portugal continental), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

FC Porto e Chelsea retomarão a luta pelo acesso às meias-finais da Liga dos Campeões na terça-feira, às 20h00, novamente em Sevilha, devido às restrições de viagens causadas pela pandemia de covid-19, num encontro da segunda mão dos quartos de final, com arbitragem do francês Clément Turpin.

Lista de convocados do Chelsea:

- Guarda-redes: Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero e Edouard Mendy;

- Defesas: Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Thiago Silva, Kurt Zouma, Ben Chilwell, Reece James, César Azpilicueta e Emerson Palmieri;

- Médios: Jorginho, N'Golo Kanté, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech e Kai Havertz;

- Avançados: Tammy Abraham, Timo Werner e Olivier Giroud.