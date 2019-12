Os apurados na Champions, os derrotados e atenção: há reforços de peso para a Liga Europa

Confira os destaques da noite de terça-feira de Liga dos Campeões.

O Benfica segue para a Liga Europa de futebol, depois de vencer 3-0 o Zenit na última jornada da fase de grupos da Champions, com o Lyon a juntar-se ao Leipzig como apurados para os oitavos de final.

Os grupos F, G e H chegaram à sexta e última jornada ainda com muito por definir e os lugares que garantiram os oitavos de final ficaram para Barcelona, Dortmund, Leipzig, Lyon, Valência e Chelsea. Mais cedo, tinha sido disputado o grupo E, com apuramento de Liverpool e Nápoles.

Caem para a Liga Europa, além do Benfica, Inter, Ajax e Salzburgo, reforçando assim substancialmente a prova.

O grupo G, em que o Benfica esteve integrado, já tinha o Leipzig apurado e arriscava-se a um triplo empate, do segundo ao quarto, a ser decidido nas contas a três. Acabou por não ser assim, com o 2-2 no Lyon-Leipzig e o 3-0 no Benfica-Zenit, resultados que agradaram a franceses e portugueses e que atiraram os russos de segundo para o último lugar.

No final, os alemães ficam com 11 pontos, o Lyon com oito e Benfica e Zenit com sete. No desempate direto entre o campeão nacional e os russos, o Benfica vence, com 3-0 na Luz e 1-3 em São Petersburgo. Ou seja, o Benfica seria eliminado se o Zenit tivesse marcado mais um golo no Estádio da Luz, situação em que a diferença de golos global era desfavorável aos portugueses.

O triunfo encarnado começou a ser escrito no arranque da segunda metade, com Cervi, aos 47 minutos, a passe de Pizzi, a fazer o 1-0. Aos 58', Pizzi aumentou a contagem, na conversão de uma grande penalidade, e o 3-0 chegou aos 79', com o autogolo de Azmoun.

Num campeonato a três chegava bem para o Benfica, mas acabou por haver alguma incerteza para os últimos seis minutos, em função do que se ia passando em França. O Leipzig chegou ao 2-0 (penáltis de Forsber, aos nove, e de Werner, aos 33'), só que o Lyon, do guarda-redes Anthony Lopes, deu a volta e chegou ao suficiente 2-2 (Aouar, 50', Depay, 82').

No grupo F, e já com o Barça apurado, Inter e Borussia Dortmund (com Raphael Guerreiro na equipa) tinham um duelo em campos diferentes pelo segundo lugar. Mesmo sem precisar - e sem Messi na equipa -, o Barcelona foi ganhar 2-1 a Milão, enquanto que os alemães superaram o Slavia de Praga, também por 2-1. Primeiro lugar, com 14 pontos, para os catalães, segundo para os alemães, com 10. O Inter, terceiro com sete pontos, desce para a Liga Europa - situação impensável há poucas semanas para o líder da Serie A.

O maior tombo da noite foi, no entanto, o do Ajax, que era líder do grupo H, com dois pontos de avanço sobre Valência e Chelsea. Mas o semifinalista da última época perdeu, em casa, com o Valência, por 1-0, enquanto que o Chelsea recebeu e venceu por 2-1 o Lille, com Xeka, Tiago Djaló e Renato Sanches na equipa.

O Valência ganha o grupo, com 11 pontos, tantos quantos teve o Chelsea. Com 10, o Ajax desce para a Liga Europa e o Lille, com um apenas, encerra a época europeia.

A Liga dos Campeões prossegue na quarta-feira, com a realização dos últimos jogos dos grupos A a D.