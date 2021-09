Cancelo e Otamendi integram equipa da semana da Champions

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Português e argentino, peças influentes no Manchester City e no Benfica, formam o setor defensivo eleito com Cristiano (Sheriff) e Alex Sandro (Juventus)

João Cancelo, lateral do Manchester City, e Otamendi, central do Benfica, integram a equipa da semana da Liga dos Campeões, eleita em função das prestações na primeira jornada da competição, anunciou, esta quinta-feira, a UEFA.

O internacional português alinhou desde o início do jogo diante do Leipzig e contribuiu para o triunfo citizen (6-3) com um golaço desde fora da grande área, enquanto o internacional argentino, também titular, contribuiu para a baliza intacta em Kiev.

A equipa da semana da Champions é composta por Maignan (Milan); João Cancelo (Man. City), Otamendi (Benfica), Cristiano (Sheriff) e Alex Sandro (Juventus); Nkunku (Leipzig), Bellingham (Dortmund) e Henderson (Liverpool); Antony (Ajax), Lewandowski (Bayern) e Haller (Ajax).