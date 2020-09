Olympiacos vence e está mais perto da fase de grupos da Champions

A equipa comandada por Pedro Martins venceu por 2-0 e leva uma preciosa vantagem para o encontro da segunda mão.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, deu um passo importante rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer por 2-0 na receção ao Omonia, na primeira mão dos play-offs.

Com os portugueses José Sá e Rúben Semedo no onze, os campeões gregos chegaram ao triunfo nos últimos 20 minutos da partida, com golos do francês Mathieu Valbuena, aos 69, de grande penalidade, e do marroquino Youseff El Arabi, aos 90+2.

O médio luso Vítor Gomes foi titular na formação do Omonia, enquanto Cafú não saiu do banco de suplentes do Olympiacos.

A equipa comandada por Pedro Martins leva, assim, uma preciosa vantagem para o encontro da segunda mão, agendado para 29 de setembro, em Chipre.

O Dinamo de Kiev também se colocou em vantagem nos play-offs, ao vencer por 2-1 no reduto do Gent. Vladyslav Supriaga, aos nove minutos, e o uruguaio Carlos De Pena, aos 79, fizeram os tentos do conjunto ucraniano, cabendo ao alemão Tim Kleindienst apontar o golo dos belgas, aos 41.

No outro jogo do dia, Molde e Ferencvaros empataram 3-3, na Noruega, num encontro que começou bem para os húngaros, que marcaram por Franck Boli, aos sete minutos, e Myrto Uzuni, aos 52.

Contudo, Leke James, aos 55 minutos, Magnus Eikrem, aos 65, e Martin Ellingsen, aos 83, operaram a reviravolta do Molde, antes de Igor Kharatin resgatar um empate para os visitantes, aos 87, de penálti.

Na terça-feira, nos outros três jogos da primeira mão dos "play-offs', o PAOK, comandado por Abel Ferreira, perdeu por 2-1 em Krasnodar, o Salzburgo venceu por 2-1 no terreno do Maccabi Telavive, e o Slavia de Praga empatou 0-0 na receção ao Midtjylland.

As partidas da segunda mão estão marcadas para 29 e 30 de setembro.