Está confirmado: Bayern-Barcelona da Champions vai jogar-se à porta fechada

Anúncio feito pelo emblema espanhol no site oficial.

Agora é oficial. O jogo que vai opor o Bayern ao Barcelona, decisivo para as contas do grupo E da Liga dos Campeões e que também terá influência no futuro do Benfica na prova, vai mesmo realizar-se à porta fechada.

A confirmação surge esta sexta-feira por parte do emblema espanhol no site oficial. A decisão tem por base o grave aumento de casos positivos de covid-19 na Baviera nas últimas semanas, como já havia sido noticiado.

"É oficial: o Bayern Munique-Barcelona vai ser jogado à porta fechada. O jogo da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões não terá adeptos no estádio devido ao aumento exponencial de casos de covid-19 na região da Baviera nas últimas semanas", pode ler-se.

De recordar que a possibilidade já havia sido avançada pelo governo da região.

O Bayern, já qualificado para os "oitavos" da Champions, vai receber o Barcelona, na última jornada da fase de grupos, sem adeptos nas bancadas, num jogo determinante para catalães e também para o Benfica, que necessita do triunfo ou do empate dos germânicos, além de vencer o Dínamo Kiev.

Recorde-se ainda que Jorge Jesus, ao ter conhecimento de que o jogo entre Bayern e Barcelona se poderia vir a disputar à porta fechada, considerou que "até nisso" o Benfica tinha "falta de sorte".