Oblak e a missão do Atlético de Madrid: "Vencer o FC Porto? Temos de jogar muito melhor"

O FC Porto joga com o Atlético de Madrid na última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

As contas do Atlético de Madrid para avançar na Liga dos Campeões são simples. O que não quer dizer, por outro lado, que são fáceis. A equipa precisa de vencer o FC Porto, no estádio do Dragão, no dia 7 de dezembro, e esperar por um percalço do Milan com o Liverpool.

Para isso, a equipa colchonera precisa de evoluir. E muito. É o que espera Jan Oblak, guarda-redes do Atlético de Madrid, que assumiu que a sua equipa vai ter "de fazer muito melhor" para vencer o FC Porto.

"Fomos forçados a vencer o Milan também e não o fizemos (derrota na receção aos italianos última jornada por 1-0). É complicado. Somos forçados a vencer o FC Porto. Temos de vencer e jogar muito melhor. Temos de dar o nosso melhor se quisermos avançar na competição", afirmou Oblak.

"Espero um jogo difícil. É difícil perder como acontecer com o Milan, mas é futebol. Tem que levantar a cabeça, pensar no campeonato e depois, quando vier a Champions League, no jogo com o FC Porto", acrescentou.

O Atlético joga com o Cádiz, no próximo domingo, e com o Mallorca, no dia 7, antes do jogo com o Porto. A equipa de Diego Simeone soma quatro pontos na Liga dos Campeões, atrás do Milan, com a mesma pontuação, e do FC Porto, com um a mais. O Liverpool, com 15 pontos, já está apurado como líder do Grupo B.

"Tínhamos de fazer melhor. Estamos cientes da situação e temos de seguir em frente, porque não há outra escolha. Tenho a certeza e a convicção de que podemos vencer no FC Porto e continuar na Champions League este ano", garantiu Oblak.