O primeiro, num clube gigante e centenário: Salah escreveu página de história no Metropolitano

Egípcio tornou-se no primeiro jogador do Liverpool a marcar em nove encontros consecutivos

É certo que o Liverpool de Jurgen Klopp, em bom momento, como se apresenta agora, é uma equipa muito concretizadora. Mas o que Mohamed Salah está a fazer neste início de época não é só impressionante, já é único em toda a história do clube de Anfield.

Ao marcar no Metropolitano, na terceira jornada da Liga dos Campeões, em mais um momento de inspiração, o egípcio tornou-se no primeiro jogador de toda a história red a faturar em nove encontros consecutivos.

A saber, as vítimas (para já): Chelsea, Leeds, Milan, Palace, Brentford, FC Porto, City, Watford e, agora, Atlético de Madrid.