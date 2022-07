Klopp relata caos que a família viveu em Paris: "Menor problema foi perdermos a Champions"

Adeptos do Liverpool tentam entrar no Stade de France antes da final da Champions

Jurgen Klopp lançou duras críticas à organização do evento, revelando que alguns familiares seus nem conseguiram entrar no Stade de France

A última final da Liga dos Campeões, para além de ter ficado marcada pela 14ª conquista da história do Real Madrid, que venceu o Liverpool por 1-0, foi assombrada pelo caos que se instalou nos arredores do Stade de France, em Paris, antes do apito inicial.

Este sábado, Jurgen Klopp, treinador dos reds, revelou que alguns familiares seus nem conseguiram ver a final por conta da confusão instalada.

"Conheci alguns adeptos que tiveram sorte, o resto das pessoas, incluindo a minha família, tiveram de lidar com muita violência do lado de fora. Penso que seja claro que foi algo muito mal organizado. A minha família mandou-me uma mensagem antes do jogo: 'Estamos no estádio, boa sorte', mas não era verdade. São aquele tipo de mentiras necessárias que recebes antes de um jogo", contou o técnico do Liverpool aos meios do clube.

"[Depois da final] Tivemos uma pequena reunião, mas a minha mulher não estava pronta para a festa, ainda estava exausta por tudo o que tinha acontecido à sua volta. Tudo o que aconteceu lá fez com que o menor dos problemas que tivemos naquela noite fosse perder a final", concluiu.