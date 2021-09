O lamento de Frenkie de Jong: "Zero pontos e nenhum golo na Champions. É difícil"

Declarações de Frenkie de Jong na Eleven Sports após a vitória do Benfica em casa com o Barcelona (3-0), na segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "É sempre difícil estar num jogo a perder desde cedo. Tivemos oportunidades e não marcámos. Na segunda parte, foi muito difícil."

As contas: "Estamos num momento difícil, com zero pontos e nenhum golo na Liga das Campeões. É difícil."

Sobre o ambiente no balneário: "Estamos todos muito desapontados, o que é normal. Temos de levantar a cabeça e temos já jogos importantes."

Confia em Ronald Koeman: "Sim".