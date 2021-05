Receber uma medalha após uma final perdida costuma ser um momento carregado de frustração, mas a atitude de Pep Guardiola após a derrota no decisivo jogo da Champions, com o Chelsea, não passou em claro. O treinador do Manchester City beijou a medalha de prata recebida por Ceferin, presidente da UEFA,, num gesto bastante destacado, e até elogiado, nas redes sociais. Recorde o momento no tweet abaixo.