"O fator surpresa está a diminuir, sabem que não vai ser fácil"

Unai Emery, treinador do Villarreal

Declarações de Unai Emery, treinador do Villarreal, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Liverpool (quarta-feira, 20h00), da primeira mão das meias-finais da Champions.

O Liverpool recebe na quarta-feira o Villarreal, equipa sensação desta edição da Liga dos Campeões, em jogo da primeira mão das meias-finais da competição, agendado para as 20h00.

Em conferência de Imprensa de antevisão à partida, o treinador do emblema espanhol admitiu que o fator surpresa se tem vindo a desvanecer, depois de eliminar a Juventus e o "todo-poderoso" Bayern.

"O fator surpresa está a diminuir. Isso já não está presente, quem chega às meias-finais da Champions está lá porque merece. Conseguimos eliminar duas grandes equipas e eles [Liverpool] sabem que não vai ser fácil. Vão sentir-se favoritos, e isso é normal, mas vão respeitar-nos", começou por dizer, antes de ser questionado sobre como está a viver este momento, numa fase tão avançada da Liga dos Campeões.

"Vivo com a naturalidade de ter a possibilidade de dar passos como treinador. O Villarreal deu-me a oportunidade de dar um passo bonito, ganhar a Liga Europa, e este ano ir encontrando dificuldades, superá-las e chegar até aqui. Agora queremos competir nesta meia-final com o principal favorito, que é o Liverpool de Klopp, mas com a esperança de competir e mostrar a nossa melhor versão", concluiu Emery.

