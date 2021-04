O drama de Thiago Silva após a passagem pelo FC Porto: tuberculose e um ano no hospital

Defesa-central brasileiro, atualmente ao serviço do Chelsea, quase terminou a carreira devido à tuberculose.

A passagem de Thiago Silva pelo FC Porto é um episódio pouco conhecido na laureada carreira do defesa-central, atualmente ao serviço do Chelsea. Em 2004/05, o internacional brasileiro assinou pelo clube azul e branco, mas, então muito jovem, ficou-se pela equipa B. Pouco tempo depois, mudou-se para o Dínamo de Moscovo, da Rússia, e foi aí que começou o grande drama da vida do jogador.

Thiago foi diagnosticado com tuberculose, passou praticamente um ano internado e esteve a um passo de dar por terminada a carreira. A esposa, Belle Silva, contou tudo ao portal Goal, antes do reencontro do futebolista canarinho com o FC Porto, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

"O Thiago passou quase um ano no hospital. A meio do processo, após seis meses em Moscovo, disseram que não podiam fazer nada e que iriam retirar-lhe parte dos pulmões. Ele não poderia continuar a jogar. (...) Quando ele e a família se aperceberam da gravidade da situação, o Thiago já tinha passado seis meses num quarto de hospital. Foi muito difícil aceitar que o sonho dele estava acabado com a operação aos pulmões. O Thiago era jovem e eu tinha apenas 17 anos, por isso era difícil comunicar através de tradutores", começou por relatar Belle, numa altura em que Thiago Silva se encontrava em solo russo. E prosseguiu:

"Os tradutores só diziam aquilo que achavam que devíamos saber. Ao cabo de seis meses, fui do Brasil para a Rússia para estar com ele. Desde então, não nos separámos mais. Ele recebeu um segundo diagnóstico em Portugal e foi tratado lá. Vivemos seis meses em Portugal enquanto recuperava", acrescentou. Contrariando todos os prognósticos, Thiago Silva não só voltou a jogar futebol como deu o salto para os mais elevados patamares: voltou ao Brasil pela porta do Fluminense, regressou à Europa pela porta do Milan e seguiu-se o PSG, até à última época. Agora, representa os londrinos do Chelsea.