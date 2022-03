O desabafo de Neymar sobre a eliminação da Champions: "Ninguém levantou o pé"

Neymar ficou desolado com a eliminação do PSG na Champions

Craque brasileiro, à margem de um evento, abordou o adeus à prova milionária em Madrid

Após a eliminação do PSG nos "oitavos" da Champions, ante o Real Madrid, e os assobios dos adeptos no jogo seguinte (Bordéus), o avançado Neymar admitiu dificuldade em lidar com o desfecho da eliminatória e assegurou ter havido total empenho para conseguir a qualificação.

"Foram dias e semanas complicados para nós. Não queríamos perder. Não estávamos lá para isso. Ninguém levantou o pé. Muito pelo contrário. Lutámos e para garantir a qualificação", afirmou o camisola 10 parisiense, num evento de promoção.

"Apesar de termos perdido, pelo menos, fizemo-lo em equipa. Voltei de lesão e dei a vida para estar presente", acrescentou Neymar, numa forma de refutar a alegada falta de entrega, manifestada pelos fãs do PSG, do craque brasileiro ao serviço do clube francês.