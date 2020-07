Calendário e distribuição dos jogos da "final a oito" pelos estádios da Luz e Alvalade

"Final a oito" da Champions com calendário e estádios definidos.

Depois de realizado o sorteio da "final a oito" da Liga dos Campeões, esta sexta-feira, a UEFA publicou no site oficial as datas dos jogos e qual dos dois estádios - Luz ou Alvalade - vai receber os jogos dos quartos dos quartos de final.

Duas partidas serão no reduto do Benfica, com as outras duas a decorrerem no recinto do Sporting. A distribuição das meias-finais, de acordo com o diário espanhol As, também será equitativa: um encontro na Luz e outro em Alvalade. O estádio do Benfica vai receber a final, como já se sabia.

Os jogos terão todos o pontapé de saída marcado para as 20h00 portuguesas.

- Confira o calendário dos jogos que faltam disputar na Champions 2019/20 (oitavos e quartos de final no site da UEFA; meias-finais de acordo com o As)

Oitavos de final:

Sexta-feira, 7 de agosto

Juventus-Lyon, em Turim

Manchester City-Real Madrid, em Manchester

Sábado, 8 de agosto

Bayern-Chelsea, em Munique

Barcelona-Nápoles, em Barcelona

Quartos de final

Quarta-feira, 12 de agosto

Atalanta-Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz

Quinta-feira, 13 de agosto

Leipzig - Atlético de Madrid, no Estádio de Alvalade

Sexta-feira, 14 de agosto

Nápoles/Barcelona - Chelsea/Bayern, no Estádio da Luz

Sábado, 15 de agosto

Real Madrid/Manchester City - Lyon/Juventus, no Estádio de Alvalade

Meias-finais

Terça-feira, 18 de agosto

Leipzig/Atlético de Madrid - Atalanta/Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz

Quarta-feira, 19 de agosto

Real Madrid/Manchester City/Lyon/Juventus - Nápoles/Barcelona/Chelsea/Bayern, no Estádio de Alvalade

Final a 23 de agosto, no Estádio da Luz