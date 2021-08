O calendário da fase de grupos da Liga dos Campeões

UEFA anunciou esta sexta-feira o calendário da fase de grupos da edição de 2021/22 da Liga dos Campeões

UEFA anunciou esta sexta-feira o calendário da fase de grupos da edição de 2021/22 da Liga dos Campeões, com o primeiro destaque a ir para o facto do Sporting ser a única das equipas portuguesas a começar em casa, recebendo o Ajax a 15 de setembro. O FC Porto inicia a campanha europeia no mesmo dia, mas no Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid. No dia seguinte, o Benfica arranca em casa do Dínamo de Kiev, à mesma hora que o Barcelona receberá o Bayern.

O primeiro jogos dos encarnados será em casa a 29 de setembro, como anfitriões do Barça. Na mesma segunda jornada, mas a 28 de setembro, o FC Porto recebe o Liverpool e o Sporting joga em casa do Dortmund.