"O Benfica está mais forte do que o Barcelona"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações de Mircea Lucescu, treinador do Dínamo de Kiev, na antevisão da receção ao Barcelona, o outro jogo do grupo da Liga dos Campeões do qual fazem parte Benfica e Bayern

O Barcelona mais acessível: "O Barcelona é o Barcelona. Todos os seus jogadores são de grande qualidade. Mas nós também temos bons jogadores"

O mais forte depois do Bayern: "O Benfica está a demonstrar neste grupo ser mais forte, mais competitivo, do que o Barcelona. E em nossa casa não foram além de um empate sem golos.

O Benfica: "Depois de cinco anos ausentes da Liga dos Campeões calhou-nos um grupo muito complicado. Contra o Benfica, em casa, jogámos bem e merecíamos ter vencido"